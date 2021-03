«Грэмми» и H.E.R. с ней. За что сторонница BLM получила музыкальную премию

Хип-хоп певица H.E.R. получила награду за песню про погромы Black Lives Matter.

63-я церемония музыкальной премии «Грэмми» прошла в воскресенье, 14 марта, в Лос-Анджелесе. Среди победителей: известные исполнительницы Beyonce, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Дуа Липа, а также рэпер Nas и рок-группа The Strokes.

Награда за лучший альбом досталась Тейлор Свифт (пластинка «Folklore»), а вот золотую статуэтку за главную песню 2020 года получила малоизвестная хип-хоп-певица Габриэла Уилсон, выступающая под псевдонимом H.E.R. (Having Everything Revealed, «все раскрыто» — англ.). Ее композиция «I Can't Breathe» («я не могу дышать» — англ.) завоевала сердца жюри, а сама исполнительница призналась, что не ожидала такого успеха.

«Я никогда не думала, что мой страх и моя боль будут иметь такое влияние. <…> Вот почему я пишу музыку», — приводит слова Габриэлы Уилсон BBC News.

Название песни повторяет фразу, которую произнес афроамериканец с уголовным прошлым Джордж Флойд во время своего задержания 25 мая 2020 года. После того, как он отказался подчиниться требованиям полицейских, им пришлось применить силу: офицер Дерек Шовин прижал Флойда к земле и удерживал его в течение нескольких минут. Афроамериканец скончался от приступа удушья, однако в его крови были найдены следы наркотических веществ.

Фраза «I Can't Breathe» стала символом возродившегося движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.). По всем Соединенным Штатам прокатилась волна насилия и погромов: под лозунгом «Мы не можем дышать» активисты BLM грабили магазины и обливали пожилых людей краской. Тогдашнему президенту Дональду Трампу пришлось задействовать солдат Национальной гвардии США, чтобы хоть как-то сдерживать натиск протестующих.

Теперь бесчинства Black Lives Matter нашли свое отражение и в престижной премии «Грэмми». В своей песне Габриэла Уилсон обращается к теме рабства в Соединенных Штатах и проецирует былые устои на современную Америку:

«Разрушение разума, тела и прав человека, Лишенные родословных, выпоротые и заключенные, Это — американская гордость, Это — оправдание геноцида».

В последнем куплете Уилсон также просит слушателей поблагодарить активистов BLM за то, что они «богобоязненны», ведь «не ищут мести, а ищут справедливости». Без открытых призывов к «сражению» тоже не обошлось:

«Я не могу дышать, Будет ли кто-нибудь сражаться за меня?».

Премия «Грэмми» уже давно не имеет ничего общего с музыкой, рассуждает певец и композитор Юрий Лоза. Жюри не смогло устоять под натиском трендов, иначе как объяснить то, что «главной песней 2020 года» назвали посвящение погромам Black Lives Matter, возмутился музыкант.

«Абсолютно понятно, что премия политизирована, с музыкой она не имеет ничего общего. Но эти тенденции сейчас царят не только в США, они переходят и к нам, в Европу. К примеру, веселый конкурс "Евровидение" вдруг превращается в политическую арену. Мы же видим, как эти тренды переползают сюда. <…> Я думаю, что все эту политику надо из песен убирать и перестать обращать внимание на то, что происходит за бугром», — посоветовал Юрий Лоза.

Прошедшая церемония «Грэмми» запомнилась не только триумфом сторонницы движения Black Lives Matter. Поп-исполнительница Тейлор Свифт получила награду за лучший альбом уже третий раз, тем самым встав в один ряд с Фрэнком Синатрой, Стиви Уандером и Полом Саймоном.

Также «Грэмми» получил Иманбек Зейкенов — диджей из Казахстана, который выложил в сеть ремикс на композицию «Roses» рэпера SAINt JHN. Благодаря платформе TikTok его трек стал одним из самых популярных на Западе.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что власти Миннеаполиса (штата, где погиб Флойд) готовы выделить семье афроамериканца 27 миллионов долларов «за урегулирование иска».