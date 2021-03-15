Мишустин поддержал предложение изменить программу "Дальневосточный гектар"

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласен, что программу по развитию земельного капитала "Дальневосточный гектар" можно скорректировать.

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласен, что программу по развитию земельного капитала "Дальневосточный гектар" можно скорректировать.

Председатель Правительства России поддержал идею выдачи второго гектара земли на Дальнем Востоке тем участникам программы, которые успешно освоили первый.

Благодаря участию в программе "Дальневосточный гектар" каждый гражданин России может получить необработанный участок площадью до 1 гектара. Согласно закону №119-ФЗ, земля предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно переоформить в собственность или взять в долгосрочную аренду.