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14:48   15 Марта 2021
Общество

СК РФ сообщает о задержании врио главы отдела полиции аэропорта Внуково

СК РФ сообщает о задержании врио главы отдела полиции аэропорта Внуково

Правоохранители задержали врио начальника линейного отдела полиции в столичном аэропорту Внуково Александра Козлова за злоупотребление полномочиями.

Представитель столичного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская в интервью ТАСС сообщила, что сотрудника полиции обвинили в отказе зарегистрировать пропажу табачной продукции на 15 миллионов рублей.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково", — заявила Марковская.

Задержанного подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ — "Злоупотребление должностными полномочиями".

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#ск рф #полиция #внуково

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