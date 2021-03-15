Вице-спикер Рады предупредила о новом жестком локдауне на Украине

По мнению Елены Кондратюк, вероятность ограничений высокая.

Запоздалая вакцинация сулит Украине очередной локдаун – страна вошла в пятерку лидеров по распространению коронавируса в Европе. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании согласительного совета. Парламентарий призвала Верховную Раду, Кабмин или Совет национальной безопасности и обороны организовать срочное заседание.

«Это [заседание, – прим. ред.] касается наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, я так вижу, очень высока», – подчеркнула Кондратюк.

Под «планом действий» вице-спикер Рады подразумевает решение проблемы с обеспечением больниц, открытием мобильных госпиталей в стране и новыми поставками вакцины от Covid-19.

По оценке народного депутата Михаила Радуцкого, ситуация пока не критичная. Политик назвал несколько критериев, при которых вопрос локдауна начнут рассматривать всерьез: сокращение до 30% мест в больницах или увеличение «красных зон» до 13. В данный момент таковых четыре, сообщает Министерство здравоохранения Украины. Но пополнить этот список рискуют еще 11 регионов, «помеченных» на карте оранжевым цветом.

Тем временем, официальная статистика говорит о снижении заболеваемости. За сутки с 14 на 15 марта подтверждено 6792 новых случая. Еще четыре дня назад медики регистрировали до 13 тысяч заболевших ежедневно.

О третьей волне коронавируса уже объявили ряд европейских стран. Так, в «красную зону» с сегодняшнего дня скатилась Италия. С 15 марта до окончания Пасхи (5 апреля) в густонаселенных регионах страны не работают магазины, рестораны и школы. Жителей городов призывают выходить из дома только на работу, в магазин и для похода в больницу. Такая же ситуация с 1 марта в Чехии – власти на три недели запретили гражданам покидать районы проживания.

С 11 марта жесткий локдаун объявлен в Эстонии. Там работают только аптеки и магазины товаров первой необходимости, школьники учатся дистанционно, на улице вместе могут находиться только 2 человека.

В Финляндии ситуация чуть легче, но с 8 по 28 марта власти тоже ввели ограничения: запрещено собираться группами больше 6 человек, закрыты все развлекательные учреждения. Запрет на въезд в страну для иностранцев продлили до 17 апреля. Граница открыта только для жителей 8 государств, России в их числе нет.

Во Франции с ноября 2020 года действуют жесткие ограничения и самый длинный в Европе комендантский час — с 18:00 до 6:00. На сегодняшний день не осталось свободных мест в больницах, на улицах выставлены полицейские патрули, которые следят за соблюдением санитарных требований. Власти не исключают, что карантин будет усилен.

В Германии хоть и продлили локдаун до 28 марта, все же ввели кое-какие послабления с 8 марта. В частности, открылись магазины с книгами, цветами, садовыми товарами, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Не продуктовые магазины, гостиницы, рестораны и прочие заведения пока остаются закрытыми.