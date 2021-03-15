Спикер парламента Белоруссии обозначил сроки работы Конституционной комиссии

Конституционная комиссия Белоруссии завершит работу в августе-сентябре 2021 года, заявил спикер парламента Владимир Андрейченко.

Конституционная комиссия Белоруссии завершит работу в августе-сентябре 2021 года, заявил спикер парламента Владимир Андрейченко.

После того, как представители комиссии предпримут необходимые меры, планируется провести общественное обсуждение проекта новой конституции, добавил он.

"Считаю, что работу конституционной комиссии нужно закончить не позднее августа-сентября. С таким расчетом, чтобы потом была возможность обсудить этот проект с нашим населением. После обсуждения же еще раз вернуться к вопросу — представить окончательный результат на референдум, который пройдет в начале следующего года", — заявил Андрейченко.

Он добавил, что на встрече главы государства с членами конституционной комиссии во Дворце Независимости обсуждалась также тема единого дня голосования.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале работы комиссии 15 марта — в День конституции страны.