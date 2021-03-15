Не смотрели, но осуждают. Коммунисты пытаются запретить спектакль о смерти Сталина

Челябинский коммунист Андрей Филатов пикетирует здание Камерного театра из-за спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».

«Коммунисты России» поддержали челябинского сопартийца Андрея Филатова, который вышел на одиночный пикет у здания Камерного театра из-за спектакля о смерти Сталина. Представители левого крыла заявили, что намерены добиться полного запрета «провокационной» пьесы. Об этом «Политике Сегодня» рассказал исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.

«Изначально [спектакль] вообще хотели показывать в день памяти Сталина. Мы им сказали, что он не может быть показан ни 5-го марта, ни после. Сталин — это верховный главнокомандующий СССР в период борьбы с фашистами! Мы сразу предупредили театр, что будут акции протеста и пикеты. Наши товарищи встречались с населением Челябинской области, у нас там большая парторганизация. Люди очень негативно относятся к спектаклю. Это китч. Расчет на провокацию с целью получить прибыль», — объяснил коммунист «Политике Сегодня».

В Камерном театре Челябинска в конце февраля поставили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» по пьесе Артура Соломонова в жанре черной комедии. Накануне Филатов вышел к зданию с плакатом «Руки прочь от Сталина». Коммунист считает, что в спектакле руководители Советского Союза представлены в неблаговидном виде, что формирует негативное мнение о них как у подрастающего поколения, так у людей более зрелого возраста.

В Камерном театре подтверждают, что этот пикет — уже не первый. Представители партии протестуют каждый раз в день показа спектакля. Директор учреждения Илья Коломейский считает это ничем иным, как способом коммунистов заявить о себе в информационной повестке в преддверии выборов. Режиссер-постановщик спектакля Виктория Мещанинова и вовсе упрекнула последователей идей Ленина: неужели в партийной организации недостаточно забот по защите трудящихся?

Впрочем, собеседник ПС назвал реакцию представителей театра «передергиванием фактов». Коммунисты проводят мероприятия по социальной повестке, но и «плясать на костях» вождя СССР не позволят, подчеркнул он.

«Мы не можем оставить это без внимания. 17 марта будет 30 лет референдуму о сохранении СССР <...> Сталин, как один из самых эффективных руководителей советской эпохи, во многом для нас ориентир. Такие выходки мы терпеть не можем и будем продолжать [пикетирование]. Мы призвали население активно выражать протест и в соцсетях, и писать письма в комитет по культуре Челябинской области. Мы будем добиваться полной отмены спектакля», — заявил Малинкович.

К слову, он признался, что сам лично постановку не смотрел и пьесу не читал. О том, что спектакль «не имеет никаких художественных достоинств» коммунистам сообщили «разбирающиеся в этом люди», заверил корреспондента секретарь ЦК партии.

Это не первый скандал вокруг памяти о вождях СССР. Ранее пользователи соцсетей раскритиковали появление в Москве закусочной под названием Stalin Doner. Заведение было оформлено изображениями Сталина, тематическими надписями, а работники общепита одеты в форму сотрудников НКВД.

Moscow 2021: Stalin Doner offers the "Stalin with double meat," the "Khrushchev in a cheese lavash" & the "Beria with tkemali sauce," served by a guy dressed in a secret police uniform pic.twitter.com/gQKQfkNb4e — Alec Luhn (@ASLuhn) January 11, 2021

Справка ПС: В постановке рассказывается, как в одном из современных столичных театров решили поставить спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ. Первые зрители с восторгом принимают начало пьесы. И вдруг выясняется, что среди публики присутствовал президент России, правда, незримо, онлайн. Он хочет посмотреть еще несколько сцен про своего, как он шутя выражается, «предшественника». Однако происходящим на сцене действом лидер государства остается недоволен. Начинаются мучительные переделки: одни протестуют, другие с восторгом подчиняются, третьи ищут выгоду и пытаются устранить соперников. Организаторы уже пообещали, что развязка сможет удивить зрителей спектакля.