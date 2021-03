Не смотрели, но осуждают. Коммунисты пытаются запретить спектакль о смерти Сталина

Челябинский коммунист Андрей Филатов пикетирует здание Камерного театра из-за спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».

«Коммунисты России» поддержали челябинского сопартийца Андрея Филатова, который вышел на одиночный пикет у здания Камерного театра из-за спектакля о смерти Сталина. Представители левого крыла заявили, что намерены добиться полного запрета «провокационной» пьесы. Об этом «Политике Сегодня» рассказал исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.

В Камерном театре Челябинска в конце февраля поставили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» по пьесе Артура Соломонова в жанре черной комедии. Накануне Филатов вышел к зданию с плакатом «Руки прочь от Сталина». Коммунист считает, что в спектакле руководители Советского Союза представлены в неблаговидном виде, что формирует негативное мнение о них как у подрастающего поколения, так у людей более зрелого возраста.

В Камерном театре подтверждают, что этот пикет — уже не первый. Представители партии протестуют каждый раз в день показа спектакля. Директор учреждения Илья Коломейский считает это ничем иным, как способом коммунистов заявить о себе в информационной повестке в преддверии выборов. Режиссер-постановщик спектакля Виктория Мещанинова и вовсе упрекнула последователей идей Ленина: неужели в партийной организации недостаточно забот по защите трудящихся?

Впрочем, собеседник ПС назвал реакцию представителей театра «передергиванием фактов». Коммунисты проводят мероприятия по социальной повестке, но и «плясать на костях» вождя СССР не позволят, подчеркнул он.

К слову, он признался, что сам лично постановку не смотрел и пьесу не читал. О том, что спектакль «не имеет никаких художественных достоинств» коммунистам сообщили «разбирающиеся в этом люди», заверил корреспондента секретарь ЦК партии.

Это не первый скандал вокруг памяти о вождях СССР. Ранее пользователи соцсетей раскритиковали появление в Москве закусочной под названием Stalin Doner. Заведение было оформлено изображениями Сталина, тематическими надписями, а работники общепита одеты в форму сотрудников НКВД.

Moscow 2021: Stalin Doner offers the "Stalin with double meat," the "Khrushchev in a cheese lavash" & the "Beria with tkemali sauce," served by a guy dressed in a secret police uniform pic.twitter.com/gQKQfkNb4e