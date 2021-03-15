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14:27   15 Марта 2021
Происшествия

Звезду "Пацанок" Диану Субботину задержали с наркотиками в Москве

Звезду "Пацанок" Диану Субботину задержали с наркотиками в Москве

Экс-участницу телешоу "Пацанки" и диджея Диану Субботину задержали в Москве. У нее изъяли два пакетика с неустановленным порошкообразным веществом.

Ночью на улице Казакова инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились водитель и две пассажирки, одна из них — Субботина. Девушки вели себя странно. При обыске правоохранители нашли у "пацанки" два пакетика с неизвестным веществом: один она прятала в бюстгальтере, другой — под вязаной шапкой.

Субботину отпустили под подписку о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков, сообщает РИА Новости.

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#москва #наркотики #Диана Субботина

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