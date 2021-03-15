14:24 15 Марта 2021Политика
Российское посольство в Мьянме усилило меры безопасности
Российское посольство в Мьянме усилило меры безопасности из-за обострения ситуации в стране. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.
Российское посольство в Мьянме усилило меры безопасности из-за обострения ситуации в стране. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.
В посольстве уточнили, что россияне, которые находятся в Мьянме, не обращались за помощью. Дипломаты призывают сограждан избегать мест массового скопления людей в связи с обострением обстановки в стране.
Также усилена охрана в посольстве РФ в Мьянме. Прямой угрозы сотрудникам дипмиссии или их семьям нет.