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14:24   15 Марта 2021
Политика

Российское посольство в Мьянме усилило меры безопасности

Российское посольство в Мьянме усилило меры безопасности

Российское посольство в Мьянме усилило меры безопасности из-за обострения ситуации в стране. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

В посольстве уточнили, что россияне, которые находятся в Мьянме, не обращались за помощью. Дипломаты призывают сограждан избегать мест массового скопления людей в связи с обострением обстановки в стране.

Также усилена охрана в посольстве РФ в Мьянме. Прямой угрозы сотрудникам дипмиссии или их семьям нет.

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#россия #посольство #мьянма

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