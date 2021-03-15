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14:20   15 Марта 2021
Общество

Мэр Таллина призывает власти Эстонии к переговорам с РФ о поставках вакцины от коронавируса

Мэр Таллина призывает власти Эстонии к переговорам с РФ о поставках вакцины от коронавируса

Эстония может начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавирусной инфекции. О такой необходимости заявил мэр Таллина Михаил Кылварт.

Он считает, что переговоры с Россией нужно начать о поставках препарата в Эстонию осенью. В этот сезон стране потребуются крупные партии вакцины.

Кылварт отметил, что через полгода будет необходимо проводить второй круг прививочной кампании. Многие исследователи считают, что вирус останется среди населения и вакцинацию нужно будет проводить каждый год.

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#россия #эстония #вакцина #коронавирус

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