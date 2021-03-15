Подмосковный суд вынес приговор подданному Нидерландов за контрабанду наркотиков

Суд в Подмосковье приговорил подданного Нидерландов к 15 годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков через таможенную границу России.

Суд в Подмосковье приговорил подданного Нидерландов к 15 годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков через таможенную границу России.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, речь идет о переправке более чем 105 килограммов колумбийского кокаина.

По данным следствия, в 2000 году голландец вместе с сообщниками переправил запрещенные вещества из Колумбии через российскую таможню. Крупная партия наркотика была обнаружена в аэропорту Майами. Американские сотрудники спецслужб проинформировали об этом сотрудников правоохранительных органов РФ.