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14:16   15 Марта 2021
Происшествия

Подмосковный суд вынес приговор подданному Нидерландов за контрабанду наркотиков

Подмосковный суд вынес приговор подданному Нидерландов за контрабанду наркотиков

Суд в Подмосковье приговорил подданного Нидерландов к 15 годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков через таможенную границу России.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, речь идет о переправке более чем 105 килограммов колумбийского кокаина.

По данным следствия, в 2000 году голландец вместе с сообщниками переправил запрещенные вещества из Колумбии через российскую таможню. Крупная партия наркотика была обнаружена в аэропорту Майами. Американские сотрудники спецслужб проинформировали об этом сотрудников правоохранительных органов РФ.

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#суд #нидерланды #наркотики

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