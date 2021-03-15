Технологический развод мостов начинается в Петербурге

Технологические разводки мостов через Неву и Малую Неву в Санкт-Петербурге начнутся в ночь с 15 марта на 16 марта.

В ночь с 15 марта на 16 марта в Санкт-Петербурге стартуют технологические разводки мостов через Неву и Малую Неву. Работы будут осуществляться каждую ночь до начала сезона навигации — 10 апреля, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Уточняется, что первыми разведут Дворцовый и Большеохтинский мосты. Профилактика первого пройдет с 1:10 до 2:50, а затем с 3:10 до 4:55, а второго же — с двух до пяти утра.

В ночь с 16 на 17 марта проверят разводку Большеохтинского моста с двух до пяти утра, затем разведут Биржевой мост — с 2:00 до 4:55 утра.

В ночь с 17 на 18 марта, а также в ночь с 18 на 19 марта технологическая разводка коснется и Троицкого моста — с 1:20 до 4:50.

В общей сложности петербургские мосты разведут около 50 раз до начала сезона.