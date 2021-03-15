Рар: не исключено, что Марин Ле Пен, победив на выборах, может вывести Францию из ЕС

Бюрократический паралич Брюсселя, не позволивший Евросоюзу оперативно обеспечить европейцев вакциной от коронавируса вызвал справедливые претензии ряда стран, и дальше всех пошла Франция, где уже раздуются голоса о выходе из ЕС.

Бюрократический паралич Брюсселя, не позволивший Евросоюзу оперативно обеспечить европейцев вакциной от коронавируса вызвал справедливые претензии ряда стран, и дальше всех пошла Франция, где уже раздуются голоса о выходе из ЕС и прямых поставках российского «Спутника V».

Об этом пишет газета «Взгляд», приводя мнение немецкого политолога Александра Рара, который считает, что в сложившейся ситуации дело может дойти до Frexit – такой вариант станет возможен, если на предстоящих в 2022 году президентских выборах победу одержит лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Если ей удастся выиграть – она действительно может вывести Францию из Евросоюза, потому что ЕС всех достал своей неспособностью бороться с пандемией, из-за чего национальные государства решают проблемы самостоятельно», — уверен Рар.

Сейчас в победу Марин Ле Пен верят 43% французов, но, конечно, ее возможная победа все же не станет гарантией выхода Франции из Евросоюза, просто потому, что сам ЕС приложит все усилия, чтобы ее не отпустить, добавил политолог.

Выход Франции из европейского сообщества станет его концом, потому что тогда в ЕС останется только Германия, всем недовольная Италия, Польша Литва и другие небольшие страны, от которых ничего не зависит.

Все больше европейцев, по словам Александра Рара, задаются вопросом, зачем им нужна брюссельская бюрократия, которую никто не избирает.

«Если бы Европа стала государством в полном смысле этого слова – тогда ситуация была бы иной, а так ЕС застрял в промежуточном состоянии между государством и общим рынком, где два государства вроде Польши и Литвы могут заблокировать инициативу 25 стран по решению принципиальных вопросов. При хорошей погоде эта структура еще может существовать, но при плохой погоде – нет», — добавил политолог.

Ситуацию в Европе в беседе с изданием «Взгляд» прокомментировал также и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, который назвал очень преждевременными разговоры о том, что Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах выведет Францию из Евросоюза.

Ранее, напомнил Кортунов, Ле Пен действительно озвучивала такую мысль, но сейчас она уже больше говорит о необходимости глубокого реформирования Евросоюза. Конечно. Во Франции уже давно популярны евроскептические взгляды, но поводом для Frexit может послужить лишь действительно какое-то глубокое потрясение, которое в корне изменит расстановку сил в ЕС.