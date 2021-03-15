Алексей Навальный находится в ИК-2 "Покров"

Стало известно местоположение осужденного Алексея Навального. Согласно материалам 235-го Гарнизонного суда, блогер находится ИК-2 "Покров" Владимирской области.

Стало известно местоположение осужденного Алексея Навального. Согласно материалам 235-го Гарнизонного суда, блогер находится ИК-2 "Покров" Владимирской области.

Рассмотрение жалобы адвокатов Навального на бездействие следователей после его госпитализации в Омске 16 марта рассмотрит 235-й Гарнизонный суд. Начальнику владимирской колонии было направлено уведомление о судебном заседании с целью известить осужденного основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) и обеспечить его участие в процессе посредством видеосвязи.

За несколько дней до этого представители ФСИН заявили, что не станут извещать об этапировании Навального в колонию. Всю информацию будут сообщать только его родным.