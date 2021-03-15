ВЦИОМ выяснил, сколько россиян соблюдают Великий пост

Соблюдать Великий пост в этом году планируют 13% россиян. При этом точную дату начала события назвали 14% опрошенных (19% среди православных). Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Соблюдать Великий пост в этом году планируют 13% россиян. При этом точную дату начала события назвали 14% опрошенных (19% среди православных). Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 16% россиян знают, что он начинается после Масленицы. Самой распространенной традицией у постящихся стала покраска яиц на Пасху (57%). Решившие поститься россияне отказываются от алкоголя (21%). Избегают дурных мыслей и подают милостыню (по 19% респондентов), 17% посещают церковные службы. По 16% россиян отказываются от мяса и молочных продуктов.

Великий пост у православных христиан начался 15 марта. Он самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. Он завершится главным христианским праздником — Пасхой. В текущем году ее отметят 2 мая.