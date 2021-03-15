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14:08   15 Марта 2021
Общество

Вялотекущая вакцинация привела к возникновению третьей волны COVID-19 в Европе

Вялотекущая вакцинация привела к возникновению третьей волны COVID-19 в Европе

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа фиксируется европейскими медиками. Она может быть связана с вакцинацией населения.

Третья волна коронавируса SARS-CoV-2 проносится по Европе. Страны Евросоюза фиксируют рост числа людей, подхвативших опасное заболевание. Об этом сообщает издание The Guardian. По мнению журналистов, вспышка заболеваемости может быть связана с вялой кампанией по вакцинации населения от коронавируса.

Ряд стран Европы вводит новые ограничения, возвращает комендантские часы и локдауны. С начала февраля суточный прирост заболевших достиг рекордных показателей. Германия признала наступление третьей волны. Италия вводит жесткие правила в девяти регионах страны, получивших статус красных зон. Не менее пессимистичной выглядит ситуация во Франции: по словам министра здравоохранения государства, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает один житель Парижа.

Ранее на Украине объявили о начале третьей волны, сообщает телеканал "360". Правительство страны не исключает введение локдауна.

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#пандемия #коронавирус #COVID-19 #третья волна

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