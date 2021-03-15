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14:00   15 Марта 2021
Происшествия

В Москве в результате смертельного ДТП погиб один человек

В Москве в результате смертельного ДТП погиб один человек

Смертельная авария произошла в Москве на Ленинском проспекте неподалеку от дома 156. Легковой автомобиль Hyundai на полной скорости влетел в ограждение моста.

В результате происшествия погиб пассажир авто. Водитель был госпитализирован в оперативном порядке, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Дополнительной информации о его состоянии пока не поступало. На месте ДТП в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии выясняются.

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#авария #дтп #автомобиль

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