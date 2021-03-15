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13:56   15 Марта 2021
Происшествия

Главу Астраханской таможни Саидова задержали за превышение полномочий

Главу Астраханской таможни Саидова задержали за превышение полномочий

Правоохранители задержали главу Астраханской таможни генерал-майора Ильдара Саидова по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшем за собой тяжкие последствия.

По предварительным данным, причиной задержания Саидова является организация провоза товаров для крупного ретейлера. Его доставили в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время начальнику таможни изберут меру пресечения.

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#задержание #Ильдар Саидов #Астраханская таможня

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