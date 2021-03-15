13:56 15 Марта 2021Происшествия
Главу Астраханской таможни Саидова задержали за превышение полномочий
Правоохранители задержали главу Астраханской таможни генерал-майора Ильдара Саидова по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшем за собой тяжкие последствия.
Правоохранители задержали главу Астраханской таможни генерал-майора Ильдара Саидова по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшем за собой тяжкие последствия.
По предварительным данным, причиной задержания Саидова является организация провоза товаров для крупного ретейлера. Его доставили в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время начальнику таможни изберут меру пресечения.
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