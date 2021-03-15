Организация Bellingcat, основанная британцем Элиотом Хиггинсом, сделала себе имя на расследованиях антироссийского толка.

Организация Bellingcat, основанная британцем Элиотом Хиггинсом, сделала себе имя на расследованиях антироссийского толка.

Структура позиционирует себя как независимое сообщество энтузиастов. Однако на самом деле Bellingcat связан с государственными институтами и сетями НПО Великобритании и США.

Bellingcat пытается представить террористов и радикалов как "жертв", манипулируя информацией и замалчивая факты, которые не вписываются в "легенду". Журналисты Федерального агентства новостей получили в распоряжение слитую переписку основателя Bellingcat Хиггинса, в которой он обещает молчать, что у боевиков Сирии имеется химическое оружие. Об этом и других эпизодах, в которых "энтузиасты" Bellingcat занимают сторону террористов, говорится в материале международной редакции ФАН, опубликованном в рамках проекта "Сети влияния".

Bellingcat, как известно, вовсе не является независимой расследовательской организацией. Авторы лишены всяческих моральных норм и игнорируют законодательство, открыто заявляя, что используют коррупцию и взятки при добыче данных. Кроме того, Bellingcat намеренно искажает информацию, чтобы оправдывать террористов. Особенно отличились Элиот Хиггинс и Христо Грозев.

Основатель Bellingcat скрывал информацию о том, что боевики "сирийской оппозиции" располагают химическим оружием, а также продвигал вербовщика и пропагандиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" @ShamiWitness.

Грозев долгое время жил в России и отлично знает, кто такие ичкерийские "борцы за свободу". Однако в своих материалах, предназначенных для западной публики, представляет Хангошвили и ему подобных как "несчастных беженцев". Грозев наверняка помнит о захвате Буденновска, трагедии в Беслане и взрывах домов в Москве.

В августе 2019 года в Берлине был убит бывший чеченский боевик, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Спустя неделю Bellingcat выпустил расследование по этому делу, обвинив Россию в убийстве боевика. Это расследование стало основой для прокуратуры Германии, которая в июне 2020 года заявила о "причастности" России к ликвидации Хангошвили. Окончательный вердикт по этому делу должен быть вынесен в течение ближайших 1,5 месяца.

Дело Хангошвили стало поводом для обсуждения очередных антироссийских санкций. И здесь прослеживаются двойные стандарты: аналогичные действия США принято восторженно одобрять. Чтобы избежать неудобных вопросов от широкой общественности, в Германии предпочли умолчать о террористическом прошлом Хангошвили. Однако попытки выставить его в выгодном свете стали причиной появления множества противоречий и нестыковок.

Уже в первых главах расследования Bellingcat авторы путаются в показаниях. Сначала говорится о том, что Россия "клеймила" Хангошвили как исламского террориста, "несмотря на отсутствие свидетельств того, что он исповедовал исламистскую идеологию или поддерживал радикальные идеи". В следующем предложении авторы Bellingcat прямым текстом пишут о том, что "Хангошвили воевал вместе с исламистами на ранней стадии Второй чеченской войны".

В 2019 году российские СМИ продемонстрировали кадры, на которых Хангошвили позирует на камеру вместе с Шамилем Басаевым и другими известными террористами. К слову, в Сети в открытом доступе есть масса снимков Хангошвили на фоне флагов с арабской вязью и мечами. О его взглядах говорит и титул, которым боевика величали во время его пребывания в Грузии — "эмир Панкиссого джамаата".

Однако авторы Bellingcat попытались выдать Хангошвили за "умеренного" боевика, выставив напоказ его связи с Асланом Масхадовым — еще одним якобы "умеренным" боевиком, лидером радикалов. Авторы материала умолчали о том, что в 2006 году Масхадов был посмертно признан Верховным судом Северной Осетии одним из заказчиков страшного теракта в Беслане.

К слову, брат Хангошвили напрямую заявил, что его родственник участвовал в нападении на Ингушетию в 2004 году вместе с Басаевым по приказу Масхадова. Тогда погибли 97 человек, в их числе 28 гражданских лиц.

Стоит отметить, что Bellingcat проигнорировал сообщение довольно уважаемого немецкого издания Süddeutsche Zeitung, процитировавшего в германских правоохранительных органах источник, который утверждал, что Хангошвили был сторонником запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ".

Bellingcat, несмотря на детали биографии Хангошвили, пытается убедить читателей, что "русские в Берлине убили невинного беженца из Грузии". На деле же Хангошвили не грузин и невиновность его под большим вопросом. К слову, мотив его ликвидировать был не только у русских.