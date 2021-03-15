Депутат ГД РФ Журавлев оценил идею предустановки российского софта для гаджетов

Компании, выпускающие гаджеты, с 1 июля будут предустанавливать в загруженный браузер российский поисковик. Депутат ГД РФ Алексей Журавлев назвал такие меры правильным решением.

Компании, выпускающие гаджеты, с 1 июля будут предустанавливать в загруженный браузер российский поисковик. Депутат ГД РФ Алексей Журавлев назвал такие меры правильным решением.

Какой именно софт будут устанавливать на гаджеты, пока остается неизвестным, сообщили в пресс-службе Минцифры. Согласно сообщению ведомства, в ближайшем будущем это определит Правительство РФ.

"Постепенный отказ от американского софта — решение правильное. Но хотелось бы пойти дальше: отечественный софт на отечественные смартфоны", — заявил председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Виды устройств, для которых будут предварительно устанавливаться программы, указаны в соответствующем постановлении правительства, говорится на сайте партии "Родина". Как уточнили в Минцифры, такое нововведение создаст более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с иностранными сервисами.