Первая партия вакцины "Спутник V" в Швецию может быть доставлена в июне

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" могут начать поставлять уже в июне этого года.

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" могут начать поставлять уже в июне этого года.

Сообщение поступило от координатора по вакцинации населения Швеции Ричарда Бергстрема. Также он отметил, что препарат обладает высокой эффективностью, передает газета Aftonbladet.

Вакцина из России станет дополнением к существующему плану по прививочной кампании в стране. Бергстрем добавил, что использование препарата является "многообещающим".