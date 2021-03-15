13:40 15 Марта 2021Общество
Первая партия вакцины "Спутник V" в Швецию может быть доставлена в июне
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" могут начать поставлять уже в июне этого года.
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" могут начать поставлять уже в июне этого года.
Сообщение поступило от координатора по вакцинации населения Швеции Ричарда Бергстрема. Также он отметил, что препарат обладает высокой эффективностью, передает газета Aftonbladet.
Вакцина из России станет дополнением к существующему плану по прививочной кампании в стране. Бергстрем добавил, что использование препарата является "многообещающим".