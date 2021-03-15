Песков рассказал, как понимают слова Лукашенко о друзьях Белоруссии в Кремле

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у республики друзей вряд ли касается Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у республики друзей вряд ли касается Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отношения России и Белоруссии скорее братские, заявил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов. Понимание слов белорусского лидера исходит из того, что данное заявление вряд ли может относиться к РФ. Песков также напомнил, что страны входят в Союзное государство.

Президент Белоруссии ранее прокомментировал результаты социологического исследования и заявил, что стремление граждан страны к стабильности и безопасности (выбрали 72,9% респондентов) оправдано. Также Лукашенко призвал обратить внимание на его фразу, что у республики нет друзей в мире.