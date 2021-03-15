Кремль не дал оценки задержаниям на форуме муниципальных депутатов в Москве

Кремль не стал давать оценку задержаниям на форуме муниципальных депутатов в Москве и считает, что их поводом стали зафиксированные нарушения, заявил Дмитрий Песков.

Кремль не стал давать оценку задержаниям на форуме муниципальных депутатов в Москве и считает, что их поводом стали зафиксированные нарушения, заявил Дмитрий Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ прокомментировать задержание участников форума. Он отметил, что правоохранителями были зафиксированы определенные нарушения, которые послужили поводом для соответствующих действий.

Проведение форума "Муниципальная Россия" было прервано сотрудниками полиции, которые задержали около 200 человек. Им вменяют сотрудничество с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Депутаты, вышедшие на свободу, намерены проводить новые встречи.