Twitter по ошибке блокировал пользователей за слово «Мемфис»

В американской соцсети Twitter произошла странная ошибка. Пользователи начали попадать под блокировку за слово «Memphis» («Мемфис»). Система автоматически ограничивала доступ к аккаунту на 12 часов.

В американской соцсети Twitter произошла странная ошибка. Пользователи начали попадать под блокировку за слово «Memphis» («Мемфис»). Система автоматически ограничивала доступ к аккаунту на 12 часов.

Сообщалось, что твит публикует «конфиденциальную информацию». Причины ошибки неизвестны. Как пишет The Independent, многие обратили на нее внимание, когда писали сообщения про нападающего французского клуба «Лион» Мемфиса Депая.

В Twitter в шутку спрашивали у Мемфиса и его поклонников, как зовут футболиста, чтобы ничего не подозревающие пользователи попали под блокировку. Досталось из баскетбольной команде из американского штата Теннесси «Мемфис Гриззлис».

Позже поддержка соцсети сообщила, что аккаунты временно блокировали по ошибке. Одна алгоритмы компания так и не раскрыла. Позже в Twitter добавили, что что все аккаунты восстановлены.