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13:06   15 Марта 2021
Политика

Проверка слухов о "казнях" в Чечне не входит в прерогативу Кремля

Проверка слухов о "казнях" в Чечне не входит в прерогативу Кремля

Кремль не считает своей прерогативой проверку слухов о "казнях" в Чечне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков заверил представителей СМИ, что избирательного подхода к Чечне в вопросах работы правоохранителей не существует.

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#песков #кремль #чечня

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