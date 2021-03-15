13:06 15 Марта 2021Политика
Проверка слухов о "казнях" в Чечне не входит в прерогативу Кремля
Кремль не считает своей прерогативой проверку слухов о "казнях" в Чечне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Кремль не считает своей прерогативой проверку слухов о "казнях" в Чечне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков заверил представителей СМИ, что избирательного подхода к Чечне в вопросах работы правоохранителей не существует.