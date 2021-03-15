Проверка слухов о "казнях" в Чечне не входит в прерогативу Кремля

Кремль не считает своей прерогативой проверку слухов о "казнях" в Чечне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Кремль не считает своей прерогативой проверку слухов о "казнях" в Чечне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков заверил представителей СМИ, что избирательного подхода к Чечне в вопросах работы правоохранителей не существует.