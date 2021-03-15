Песков переадресовал вопрос о местонахождении Навального к ФСИН

Информацией о местонахождении блогера Алексея Навального располагает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Информацией о местонахождении блогера Алексея Навального располагает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не располагает никакой информацией о нахождении осужденных в России, заявил официальный представитель Кремля во время общения с представителями СМИ.

"Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией. Согласитесь, что, опять же, администрация президента — это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями", — ответил Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремль информацию о Навальном или других осужденных не предоставляют.