ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир на тему "Украина сегодня — политический террор и экономическое беззаконие".

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир на тему "Украина сегодня — политический террор и экономическое беззаконие".

Киевские власти запретили вещание оппозиционных телеканалов, арестовали собственность лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. В дальнейшем репрессии могут коснуться простых граждан Незалежной.

В Верховную раду внесен законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Украина становится территорией не только политического, но и экономического беззакония. Отряды националистов нападают на строительные площадки, выбивая выгодные контракты, а правительство отнимает имущество даже у иностранных инвесторов.

Участники эфира ФАН обсудят запрет оппозиционных партий на Украине, тотальное давление на свободу слова, русский язык и права человека. Эксперты поговорят о падающем рейтинге президента страны Владимира Зеленского, а также его возможных преемниках.