12:57 15 Марта 2021Общество
Песков обозначил границы личного пространства президента России
Великий пост у православных людей в 2021 году начинается 15 марта. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, готовится ли Владимир Путин к Пасхе.
Великий пост у православных людей в 2021 году начинается 15 марта. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, готовится ли Владимир Путин к Пасхе.
На брифинге журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планирует ли президент страны со своей семьей соблюдать пост на протяжении семи недель. На это Песков заявил, что не хочет касаться "личного пространства" Путина.
"Это относится к личному пространству. И это личное дело каждого. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос", — заявил пресс-секретарь президента.