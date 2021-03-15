Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:57   15 Марта 2021
Общество

Песков обозначил границы личного пространства президента России

Песков обозначил границы личного пространства президента России

Великий пост у православных людей в 2021 году начинается 15 марта. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, готовится ли Владимир Путин к Пасхе.

На брифинге журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планирует ли президент страны со своей семьей соблюдать пост на протяжении семи недель. На это Песков заявил, что не хочет касаться "личного пространства" Путина.

"Это относится к личному пространству. И это личное дело каждого. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос", — заявил пресс-секретарь президента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #президент #пост #масленица

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров