Песков обозначил границы личного пространства президента России

Великий пост у православных людей в 2021 году начинается 15 марта. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, готовится ли Владимир Путин к Пасхе.

Великий пост у православных людей в 2021 году начинается 15 марта. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, готовится ли Владимир Путин к Пасхе.

На брифинге журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планирует ли президент страны со своей семьей соблюдать пост на протяжении семи недель. На это Песков заявил, что не хочет касаться "личного пространства" Путина.