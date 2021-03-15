Медики назвали два важных симптома высокого уровня холестерина в крови

Два симптома могут сигнализировать организму человека о высоком уровне холестерина в крови. Врачи сообщили, как по внешним причинам можно распознать недуг.

Два симптома могут сигнализировать организму человека о высоком уровне холестерина в крови. Врачи сообщили, как по внешним причинам можно распознать недуг.

Переизбыток холестерина может стать причиной образования липом, которые врачи считают доброкачественными образованиями. Они появляются из жировых клеток и находятся под кожей. Еще один признак — это круги на радужке глаз светло-серого цвета, считают в американском Национальном институте сердца, легких и крови.

Чаще всего эти симптомы наблюдаются у людей, у которых есть наследственная предрасположенность к повышенному уровню холестерина. Однако в любом случае окончательный диагноз можно поставить только путем сдачи и исследования анализов крови.