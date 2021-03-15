«Если не я, то кто же?». Денис Майданов рассказал, зачем идет в Госдуму

Музыкант будет участвовать в сентябрьских выборах от Одинцовского одномандатного избирательного округа.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в этом году отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборы в Госдуму от Одинцовского одномандатного избирательного округа. По ее словам, губернатор Московской области Андрей Воробьев видит на ее месте другого претендента.

«Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы», — заявила Пушкина.

Имя нового кандидата от Одинцовского округа стало известно 15 марта: занять кресло депутата Госдумы в сентябре попытается известный российский автор-исполнитель, заслуженный артист России и общественный деятель Денис Майданов. В беседе с «Политикой Сегодня» музыкант сообщил, что идея послужить родной стране на политическом поприще созрела у него еще в 2020 году.

«Все мои мысли, убеждения и жизненные позиции все это время находили отражение в моем творчестве. Однако, я понял, что могу и хочу помогать родине не только словом, но и делом. У меня большая аудитория. Люди часто подходят после концертов и говорят, что на моих песнях они воспитывают своих детей. Это для меня большой знак народного доверия», — подчеркнул певец.

Если жители Одинцовского округа поддержат Майданова на выборах, то после избрания музыкант готов бросить все силы на поддержку молодежной политики. Исполнитель признался, что у него заготовлено «много программ и много мыслей, как ее можно улучшить». В наши дни, объяснил Денис Майданов, имеет место конфликт поколений, который нужно разрешить на федеральном уровне.

Проблемы родного округа певец тоже игнорировать не собирается:

«Округ – это большое хозяйство, и депутат должен решать вопросы, касающиеся как конкретных людей, так и инфраструктуры в целом. У нас очень сильный глава [Андрей Иванов], благодаря которому округ очень сильно продвинулся вперед. <…> В такой команде приятно работать. Мы сверстники, мы одних убеждений, и от нашего поколения очень многое зависит. Помните пионерский девиз: "если не я, то кто же?". Это тоже про нас. Я чувствую в себе силы помочь и округу, и стране в целом», — подытожил Майданов.

После своего заявления Оксана Пушкина добавила, что за время работы на посту народного избранника она получила «бесценные уроки». По ее словам, стать депутатом может только тот, чье сердце «бьется в унисон с сердцами его избирателей».