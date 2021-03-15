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12:47   15 Марта 2021
Армия

Глава МИД Азербайджана сообщил о передаче Армении всех военнопленных

Глава МИД Азербайджана сообщил о передаче Армении всех военнопленных

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку передал Армении всех военнопленных.

Азербайджан выполнил свои обязательства и передал Армении всех военнопленных, сообщил Байрамов.

О передаче военнопленных Армении ранее заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также заявил, что все оставшиеся в Баку армянские военнослужащие "являются диверсантами".

Российский президент Владимир Путин, глава правительства Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер 10 ноября прошлого года подписали совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Часть территории НКР перешла под контроль Азербайджана.

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#азербайджан #армения #Байрамов

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