12:47 15 Марта 2021Армия
Глава МИД Азербайджана сообщил о передаче Армении всех военнопленных
Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку передал Армении всех военнопленных.
Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку передал Армении всех военнопленных.
Азербайджан выполнил свои обязательства и передал Армении всех военнопленных, сообщил Байрамов.
О передаче военнопленных Армении ранее заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также заявил, что все оставшиеся в Баку армянские военнослужащие "являются диверсантами".
Российский президент Владимир Путин, глава правительства Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер 10 ноября прошлого года подписали совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Часть территории НКР перешла под контроль Азербайджана.