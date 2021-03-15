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12:41   15 Марта 2021
Происшествия

Чучело Масленицы взорвалось на массовых гуляниях в Кингисеппе

Чучело Масленицы взорвалось на массовых гуляниях в Кингисеппе

Масленичные гуляния в Ленинградской области едва не закончились трагедией. Чучело Масленицы в Кингисеппе взорвалось после того, как его подожгли.

Традиционные народные гуляния на Масленицу в Кингисеппе пошли в минувшие выходные не по плану. Все шло как обычно до кульминационного момента праздника — сжигания чучела Зимы. Когда каскадеры подошли к Масленице и подожгли куклу, она неожиданно для всех взорвалась. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

В Сети распространился ролик, на котором видно, как двое мужчины направляются к чучелу Масленицы и под слова ведущего мероприятия о технике безопасности аккуратно подносят факелы к центральной конструкции. В следующую секунду происходит взрыв, после которого каскадеры едва успевают отскочить в стороны.

Тем не менее, одежда одного из них загорелась, а сам мужчина получил ожог локтя. На массовом мероприятии присутствовали медики, которые оказали каскадеру соответствующую помощь.

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