Япония может нажить себе неприятностей, попытавшись заблокировать российский военно-морской флот и Курильские острова.

Япония может нажить себе неприятностей, попытавшись заблокировать российский военно-морской флот и Курильские острова.

К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Sohu. Перевод статьи представляет "ПолитРоссия".

В последние годы дипломатические отношения между Москвой и Токио существенно усложнились из-за территориального спора, предметом которого являются острова Курильской гряды. Японская сторона даже выдвинула ряд угроз в адрес России, обратили внимание обозреватели Sohu.

"В Японии предложили отрезать Курильские острова от остальной части России, а также заблокировать подходы к ним для российского военно-морского флота", — отмечают авторы Sohu.

План японского эксперта, как считают китайские обозреватели, весьма радикален и опасен для самой Японии. Попытка заблокировать российскую территорию обернется для Токио большими проблемами.

"Сложно представить, что японские военные смогут блокировать главные порты Тихоокеанского флота ВМФ РФ. При этом нужно понимать, что крупные российские базы находятся неподалеку от Китая и если Япония действительно направит в этот регион свои корабли, то Пекин едва ли останется в стороне от происходящего", — констатируют обозреватели Sohu.

К слову, Япония даже в теории не располагает возможностью отрезать Курилы от материковой России. Однако даже если вдруг случится чудо и Токио удастся это сделать, Россия вполне может пустить в ход ракеты. Провокации Японии не обрадуют Китай, который также не упустит возможности сыграть свою роль в этой истории.

Впрочем, России есть чем ответить на угрозу со стороны Японии и без вмешательства Пекина. На днях в воздух были подняты два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ, которые в сопровождении нескольких истребителей взяли курс на Японское море. Аналитики Sohu отметили, что этот ход России заставил японское руководство понервничать.

В любом случае, Япония потеряла право на Курилы как проигравшая сторона во Второй мировой войне. Поэтому споры относительно этих территорий не имеют никакого смысла.