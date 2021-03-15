Делегация ливанского движения "Хезболла" прибыла в Москву

Делегация ливанского движения "Хезболла" во главе с Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в Москву. Встреча состоится в МИД России.

Делегация ливанского движения "Хезболла" во главе с Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в Москву. Встреча состоится в МИД России.

Раад посещал Россию в 2011 году. Сейчас он прибыл во главе делегации ливанского движения "Хезболла", чтобы провести переговоры с российской стороной.

Ранее сообщалось, что США приняли санкционные меры в отношении нескольких ливанских политиков. В Ливане назвали решение Вашингтона унизительным.