В Госдуме пообещали разобраться с увольнением учительницы из-за ролика в Tik Tok

Преподаватель из Петербурга написала заявление об увольнении после того, как один из ее роликов не понравился родителям учеников. Депутат Максим Зайцев пообещал разобраться в ситуации и призвал ввести должность уполномоченного по правам учителей.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев пообещал разобраться со случаем увольнения петербургской учительницы из-за ролика в TikTok. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» депутат от ЛДПР подчеркнул, что рассмотрит вопрос совместно с городскими властями.

Ранее учительнице русского языка и литературы из петербургской школы № 630 Дарине Счастной пришлось уволиться с работы из-за ролика в соцсети для коротких видео TikTok. По словам женщины, ее творчество не пришлось по душе одному из родителей ее ученика.

«Здесь нужно разбираться. Я, честно говоря, этот видеоролик не видел, но думаю, что мы сейчас совместно с правительством Петербурга эту историю изучим и попытаемся выйти на учителя. Надо разобраться, почему это произошло, что учитель хотела донести в этом смысле до своих учеников и подписчиков», — подчеркнул Зайцев.

В TikTok на преподавателя подписаны 15 тысяч человек. На своей странице Счастная в основном делилась видео, которые были посвящены трудовым будням педагога или правилам русского языка.

Однако карьера учительницы оказалась под угрозой из-за ролика другого содержания. Возмущенный родитель пожаловался на видеозапись, где петербурженка вместе со своим мужем танцует в банных халатах.

После этого школьная администрация поставила учителю ультиматум: удалить ролик и тем самым сохранить рабочее место. Однако преподаватель от такого предложения отказалась, написав заявление об увольнении.

Депутат Зайцев подтвердил, что сейчас на учителей действительно оказывается колоссальное давление не только со стороны родителей и школьной администрации, но и со стороны проверяющих органов.

Однако перед тем как вводить для педагогов какие-либо нормы поведения в соцсетях, необходимо сначала вернуть им статус государственных служащих и повысить зарплату, не сомневается Зайцев.

«Нам нужен уполномоченный по правам учителей. Низкие зарплаты и нечеловеческая нагрузка говорят нам о том, что сейчас в школу идут либо энтузиасты, либо те, кто не смог себя нигде в других местах найти. Сейчас нужно более бережно, более аккуратно относиться к учителям и преподавателям», — констатировал эксперт.

По словам депутата, увольнять преподавателей из-за роликов в соцсетях без выяснения причин неправильно. С другой стороны, если учительница нарушила чьи-то моральные установки, то с ней необходимо провести рекомендательную беседу.

«Ролик в халате — это не совсем корректно. Это не методика воспитания и образования. Но такие проблемы нужно решать в корне, а не просто избавляться от преподавателя, тем более, с достаточно серьезным количеством подписчиков. Дети увидят, что сейчас сделала администрация школы с преподавателем и у них сложится таким образом общее впечатление», — заключил собеседник агентства.

По данным некоторых СМИ, после увольнения Счастная прошла курсы мастера по наращиванию ресниц и уехала в Великий Новгород.