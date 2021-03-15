12:18 15 Марта 2021Общество
Умершая от препарата AstraZeneca пациентка из Дании имела необычную клиническую картину
Необычную клиническую картину зафиксировали у пациентки, которая умерла после вакцинации препаратом AstraZeneca в Дании.
Необычную клиническую картину зафиксировали у пациентки, которая умерла после вакцинации препаратом AstraZeneca в Дании.
Об этом сообщило датское медицинское агентство. Изучением особенностей клинической картины женщины занимаются исследователи. У пациентки выявили низкое число тромбоцитов, тромбы в сосудах и кровотечение. Специалисты выясняют, что привело к летальному исходу.
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