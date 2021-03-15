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12:13   15 Марта 2021
Происшествия

В Минтрансе сообщили причину крушения моста в Дагестане

В Минтрансе сообщили причину крушения моста в Дагестане

Автомобильная переправа через реку Аварское Койсу обрушилась из-за того, что допустимая нагрузка на мост была сильно превышена, заявили в пресс-службе Минтранса.

Ранее СМИ сообщили о крушении моста в Дагестане. Инцидент произошел, когда по автомобильной переправе проезжал КамАЗ. Мост не выдержал веса грузовика, из-за чего обвалился.

Известно, что в результате происшествия пострадал один человек. Пока не появлялось сообщений, в каком состоянии он находится. На месте работает машина скорой помощи, передает Федеральное агентство новостей.

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#дагестан #автомобиль #обрушение

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