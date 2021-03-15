Экс-начальника отдела петербургской таможни обвинили в получении взятки

Правоохранители задержали бывшего руководителя отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Его обвиняют в получении особо крупной взятки.

Правоохранители задержали бывшего руководителя отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Его обвиняют в получении особо крупной взятки.

Фигуранта уголовного дела о взяточничестве доставили из Северной столицы в Москву, сообщили в правоохранительных органах. Там с Гусевым будут проводить необходимые следственные действия. Ему уже предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

Также сотрудники Следственного комитета уже ходатайствовали об избрании меры пресечения в отношении экс-начальника отдела таможни, передает ТАСС. Они попросили суд заключить фигуранта уголовного дела под стражу на несколько месяцев.