Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:13   15 Марта 2021
Происшествия

Экс-начальника отдела петербургской таможни обвинили в получении взятки

Экс-начальника отдела петербургской таможни обвинили в получении взятки

Правоохранители задержали бывшего руководителя отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Его обвиняют в получении особо крупной взятки.

Фигуранта уголовного дела о взяточничестве доставили из Северной столицы в Москву, сообщили в правоохранительных органах. Там с Гусевым будут проводить необходимые следственные действия. Ему уже предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

Также сотрудники Следственного комитета уже ходатайствовали об избрании меры пресечения в отношении экс-начальника отдела таможни, передает ТАСС. Они попросили суд заключить фигуранта уголовного дела под стражу на несколько месяцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#взятка #задержание #петербург #таможня #гусев #экс-начальник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров