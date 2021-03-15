Ученые из США рассказали о диете, которая снижает риск развития рака кишки

Ученые из американского Университета штата Юта назвали диету, которая позволяет снизить риск развития рака толстой кишки.

Ученые из американского Университета штата Юта назвали диету, которая позволяет снизить риск развития рака толстой кишки.

Специалисты рекомендуют скорректировать рацион питания, необходимо отказаться от алкоголя и красного мяса. Это позволит защитить организм от онкологических заболеваний. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали, что рак кишки является самым распространенным видом недуга.

Эксперты провели метаанализ, чтобы выяснить, какие продукты и напитки наносят наибольший вред пищеварительному тракту. В результате они узнали, что больше всего провоцируют развитие рака мясо и спиртные напитки.