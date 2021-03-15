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15:28   15 Марта 2021
Общество

Ватикан: католическая церковь не может благословлять однополые браки

Ватикан: католическая церковь не может благословлять однополые браки

Ватикан официально запретил католическим священникам благословлять однополые браки. Представители Папского Престола объяснили, что подобные связи являются недопустимыми, а значит они находятся вне церковной юрисдикции, сообщает израильское издание NEWSru.co.il.

«Бог не может благословить на грех», — заявили в Ватикане.

Конгрегация доктрины веры, в компетенции которой находится наблюдение за чистотой вероучения и морали церкви, опубликовала ответ на многочисленные просьбы священнослужителей о одобрении однополых союзов прихожан. Заявление опубликовано на нескольких языках и, как отмечается изданием, утвержден папой римским Франциском I.

Ранее понтифик рассказал о возможной третьей мировой войне.

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#лгбт #папа римский #франциск #однополые браки #католическая церковь

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