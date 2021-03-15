15:28 15 Марта 2021Общество
Ватикан: католическая церковь не может благословлять однополые браки
По мнению Папы, подобные связи являются грехом, что делает их неприемлемыми для церкви.
Ватикан официально запретил католическим священникам благословлять однополые браки. Представители Папского Престола объяснили, что подобные связи являются недопустимыми, а значит они находятся вне церковной юрисдикции, сообщает израильское издание NEWSru.co.il.
«Бог не может благословить на грех», — заявили в Ватикане.
Конгрегация доктрины веры, в компетенции которой находится наблюдение за чистотой вероучения и морали церкви, опубликовала ответ на многочисленные просьбы священнослужителей о одобрении однополых союзов прихожан. Заявление опубликовано на нескольких языках и, как отмечается изданием, утвержден папой римским Франциском I.
Ранее понтифик рассказал о возможной третьей мировой войне.