Активность России в Арктике напугала Евросоюз и НАТО

Нидерланды, США и Канада опасаются, что стремительно тающие льды в Арктике приведут не только к росту числа доступных природных ресурсов, но и к конфликтам.

Доля «арктической» экономики в РФ стремительно увеличивается благодаря добыче нефти и газа, а также рыболовству. Эксперты заключили, что к 2025 году грузопоток в российской части Арктики может увеличиться втрое. Это, в свою очередь, приведет к строительству новых предприятий по производству сжиженного газа. Нарастающие темпы роста российского присутствия в регионе, однако, вызвали беспокойство у некоторых стран-членов НАТО.

«Мы наблюдаем в этом регионе самоуверенную Россию и активность новых игроков», — заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Марие Эриксен Серейде.

Норвежские эксперты совместно с министерством обороны уже провели исследование «Люди, возможности и интересы Норвегии в Арктике», где отдельное внимание уделили растущему интересу к ресурсам «шапки мира» со стороны России и Китая. В документе сказано, что два крупнейших государства Евразии «будут предъявлять повышенные требования к своим вооруженным силам». Соответственно, по их мнению, Арктика становится милитаризированным регионом.

«Институты, десятилетиями старавшиеся внести вклад в деполитизацию и стабилизацию Арктики, вероятно, недостаточно сильны, чтобы противостоять новым требованиям, связанным с изменением климата», — говорится в исследовании.

Страны Северной Америки также поддержали норвежских исследователей. Так, научная сотрудница Совета по стратегическим рискам из Канады Шайло Фетцек заявила, что Оттава уже давно наблюдает за тем, как Россия модернизирует свою гражданскую и военную инфраструктуру в Арктике и регулярно проводит там учения. Специалист отметила, что в последние годы и Канада стала активнее использовать в этом регионе военные корабли и беспилотники.

«Изменение климата значительно повлияет на канадские интересы в области безопасности как внутри страны, так и за рубежом. Это будет выражаться как в увеличении числа природных катастроф, так и в росте политической нестабильности и рисков возникновения конфликтов», — сказала Фетцек.

Помочь решить проблему мирно вызвался никто иной, как Европейский Союз. Несмотря на то, что он не имеет статуса в Арктическом Совете, в Брюсселе уже около года работают над созданием специальной «стратегии» по разрешению вопросов, представляющих угрозу стабильности в регионе.

«Мы должны сделать все для того, чтобы Арктика оставалась зоной низкой напряженности и мирного сотрудничества», — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Отметим, поводом для увеличения интереса к Арктике у прибрежных стран стал оттаявший там Северо-Восточный проход, по которому в летнее время начали курсировать суда. По прогнозам ученых, такая же участь вскоре постигнет и Северо-Западный проход.

Это откроет доступ к месторождениям полезных ископаемых, редкоземельных и драгоценных металлов, нефти, а также новым морским путям. Эксперты западных стран беспокоятся, что ценные ресурсы могут стать новым камнем преткновения между странами НАТО, Россией и Китаем.