Водитель врезался в дерево и сгорел в ходе преследования полицейскими в Калининграде

Житель Калининграда, получивший ожоги в результате пожара, погиб на месте. По данным правоохранителей, он врезался в дерево и загорелся, не справившись с управлением.

Житель Калининграда, получивший ожоги в результате пожара, погиб на месте. По данным правоохранителей, он врезался в дерево и загорелся, не справившись с управлением.

Смертельное ДТП произошло поздно ночью в центре города. Водитель за рулем легковушки уходил от погони, организованной инспекторами ДПС. В районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Барнаульской он врезался в дерево.

Удар оказался настолько сильным, что машина загорелась, передает vestniksr.ru. Огонь стал быстро распространяться по автомобилю и в итоге перекинулся на водителя. Помочь владельцу легковушки не удалось, он сгорел вместе со своим транспортным средством.