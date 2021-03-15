Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:22   15 Марта 2021
Происшествия

Водитель врезался в дерево и сгорел в ходе преследования полицейскими в Калининграде

Водитель врезался в дерево и сгорел в ходе преследования полицейскими в Калининграде

Житель Калининграда, получивший ожоги в результате пожара, погиб на месте. По данным правоохранителей, он врезался в дерево и загорелся, не справившись с управлением.

Смертельное ДТП произошло поздно ночью в центре города. Водитель за рулем легковушки уходил от погони, организованной инспекторами ДПС. В районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Барнаульской он врезался в дерево.

Удар оказался настолько сильным, что машина загорелась, передает vestniksr.ru. Огонь стал быстро распространяться по автомобилю и в итоге перекинулся на водителя. Помочь владельцу легковушки не удалось, он сгорел вместе со своим транспортным средством.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#погоня #пожар #смерть #калининград #машина #водитель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров