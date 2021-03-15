Украинцы сами себя наказали отменой концерта, посвященного фильму "Брат-2". Такое заявление сделал британский журналист Грэм Филлипс.

Украинцы сами себя наказали отменой концерта, посвященного фильму "Брат-2". Такое заявление сделал британский журналист Грэм Филлипс.

Мероприятие планировали провести в Днепре, но его отменили, так как украинцам не понравилась фраза из фильма: "Ты мне еще за Севастополь ответишь".

Грэм Филлипс, который лично встречался с актерами фильма "Брат-2", прокомментировал Nation News эту ситуацию.

"Что сказать, они не заслуживают этого фильма, не заслуживают фильма "Брат-2". Украина превратилась в помойку, там уже нечего делать", — сказал журналист.

По словам Филлипса, жители Незалежной не любят даже "своих", ведь в кинокартине звучат песни украинской группы "Океан Эльзы".

Ранее сообщалось, что на Украине призвали внедрять английский язык для "защиты" от России. В Киеве назвали этот шаг залогом независимости государства, передавал телеканал "360".