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11:18   15 Марта 2021
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки снова опустилось ниже 10 тысяч

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки снова опустилось ниже 10 тысяч

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердились у 9437 россиян. Свежую информацию 15 марта предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне было зарегистрировано 10 083 случая.

Из 9437 выявленных случаев коронавируса болезнь бессимптомно протекает у 11,4% пациентов. В период с 14 по 15 марта от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 404 человека.

За минувшие сутки стало известно о 8447 пациентах, полностью излечившихся от коронавирусной инфекции. За аналогичный период новые случаи заболевания COVID-19 были обнаружены в 83 регионах страны.

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#статистика #пандемия #коронавирус #оперштаб #15 марта

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