Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердились у 9437 россиян. Свежую информацию 15 марта предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердились у 9437 россиян. Свежую информацию 15 марта предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне было зарегистрировано 10 083 случая.

Из 9437 выявленных случаев коронавируса болезнь бессимптомно протекает у 11,4% пациентов. В период с 14 по 15 марта от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 404 человека.

За минувшие сутки стало известно о 8447 пациентах, полностью излечившихся от коронавирусной инфекции. За аналогичный период новые случаи заболевания COVID-19 были обнаружены в 83 регионах страны.