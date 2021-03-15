Токсичная страна. Украина рискует растерять поддержку США в связи с разгулом коррупции

Америка ждет от Украины решительных шагов по борьбе с повсеместным казнокрадством.

После того, как украинский президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим заокеанским коллегой Дональдом Трампом в июле 2019 года, последнему был объявлен импичмент, напомнило американское издание The Washington Post (WP).

Авторы отмечают, что нынешний глава Белого дома Джозеф Байден звонить в Киев не спешит: по данным издания, демократ ждет, когда Зеленский победит коррупцию на Украине. Молчание — не знак согласия с политикой главы государства, а призыв к действию.

«Новая администрация президента США пытается побудить господина Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в его собственной стране. Это то, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России», — пишут авторы WP.

Американская газета вспоминает, что в 2019 году (когда Владимир Зеленский участвовал в президентской гонке на Украине) он обещал искоренить коррупцию, бороться с олигархами и «грязными судьями». Нынешнее положение дел в стране Соединенные Штаты не устраивает: госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой напрямую заявил, что Киев должен «поддерживать усилия по борьбе с коррупцией».

Еще более явным сигналом стали санкции против Игоря Коломойского — бизнесмена и бывшего губернатора Днепропетровской области, который помогал Зеленскому взбираться на политический олимп. Политический консультант Анатолий Вассерман уже объяснял, почему Вашингтон так пристально следит за украинским предпринимателем.

После этого офис Зеленского поблагодарил «партнеров из США за поддержку в борьбе с олигархами», однако этого недостаточно, уверены эксперты WP.

«Президент [Зеленский] должен проявить большую приверженность этой [антикоррупционной] борьбе. Он должен настаивать на проведении судебной реформы, восстановлении независимости Центрального банка и исключении любых шагов по ослаблению Национального антикоррупционного бюро. Он должен однозначно порвать с господином Коломойским и поддержать уголовное преследование против него», — делают вывод авторы американской газеты.

Украинские олигархи действительно мешают вашингтонским «ястребам» осуществлять свою политику, согласился старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, политолог Олег Неменский. Больше всего американцев беспокоит сфера влияния так называемой «антикоррупционной вертикали» — параллельной системы власти на Украине, которая контролируется Соединенными Штатами.

«Америка очень недовольна уровнем коррупции на Украине, ей просто бессмысленно оказывается помощь, которая уходит в никуда. Антикоррупционная вертикаль помогает США влиять на украинскую политику и контролировать ее, ведь через антикоррупционные органы они имеют почти прямой выход на власть, на конкретных людей. А украинские олигархи для них являются ограничителем, они по-своему борются с влияние из-за рубежа», — объяснил эксперт.

Главное требование США к Владимиру Зеленскому – это выбрать лояльность Белого дома, отставив на второй план украинских олигархов. Президенту между двух огней сделать правильный выбор будет очень непросто, допустил Неменский, но в противном случае Украина рискует окончательно потерять поддержку Вашингтона.

«Украина рискует уйти с внешнеполитической карты США. Вашингтон сейчас явно не проявляет повышенного интереса к Украине. Джозеф Байден постарается минимально контактировать с Киевом и не развивать отношений с Зеленским, потому что для него эта тема токсична», — подытожил политолог.

Справка ПС

Высший антикоррупционный суд Украины был создан в 2018 году. В его задачи входит рассмотрение коррупционных дел, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро страны. Эта система не зависит от решений Верховной рады и даже президента, по сути, являясь параллельной ветвью власти. Создание «антикоррупционной вертикали» было требованием западных партнеров и Международного валютного фонда.