Комиссия по подготовке поправок в Конституцию Белоруссии приступила к работе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале работы в стране комиссии по подготовке поправок в Конституцию республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале работы в стране комиссии по подготовке поправок в Конституцию республики.

Выступая на встрече с членами конституционной комиссии, белорусский лидер отметил, что почти 30 лет назад Основной закон государства стал символом новой эпохи.

"С Основным законом мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле. Принятая 27 лет назад конституция стала символов новой эпохи — свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа", — сказал Лукашенко.

Ранее государственный лидер во время Всебелорусского народного собрания заявил о перспективе проведения референдума по проекту обновленной конституции страны совместно с местными выборами в январе 2022 года.