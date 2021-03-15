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11:09   15 Марта 2021
Общество

РКН потребовал от Facebook снять ограничения с российского телеканала

РКН потребовал от Facebook снять ограничения с российского телеканала

Facebook Inc. потребовали снять ограничения, которые были наложены на российский телеканал "Крым-24" в социальной сети Instagram. Соответствующее письмо направил Роскомнадзор.

В письмо сообщается, что компания Facebook Inc нарушает "ключевые принципы" свободного распространения информации в Сети и подобные действия являются "актом цензуры".

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым-24" в Instagram", - сообщают на сайте ведомства.

Администрация Instagram ограничила возможность аккаунта российского телеканала "Крым-24" публиковать тестовые посты.

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#роскомнадзор #facebook #instagram #Крым-24

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