РКН потребовал от Facebook снять ограничения с российского телеканала

Facebook Inc. потребовали снять ограничения, которые были наложены на российский телеканал "Крым-24" в социальной сети Instagram. Соответствующее письмо направил Роскомнадзор.

Facebook Inc. потребовали снять ограничения, которые были наложены на российский телеканал "Крым-24" в социальной сети Instagram. Соответствующее письмо направил Роскомнадзор.

В письмо сообщается, что компания Facebook Inc нарушает "ключевые принципы" свободного распространения информации в Сети и подобные действия являются "актом цензуры".

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым-24" в Instagram", - сообщают на сайте ведомства.

Администрация Instagram ограничила возможность аккаунта российского телеканала "Крым-24" публиковать тестовые посты.