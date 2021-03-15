В Госдуме РФ озвучили потери России в сирийской войне

Участие России в войне с террористами в Сирии принесло не только победу над боевиками, но и потери среди личного состава Вооруженных сил РФ.

Участие России в войне с террористами в Сирии принесло не только победу над боевиками, но и потери среди личного состава Вооруженных сил РФ.

Первый заместитель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Краснов в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья озвучил точное число потерь российских военных в Сирии. Всего, по его словам, во время войны с террористами в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Круглый стол был посвящен военной медицине.