Китайские дипломаты призвали не политизировать деловые связи Пекина с Крымом

Министерство иностранных дел Китая выступило против политизации деловых связей между компаниями из Поднебесной и Крымом.

Министерство иностранных дел Китая выступило против политизации деловых связей между компаниями из Поднебесной и Крымом.

Такую позицию Пекин выразил после заявления депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича об "ответном ходе" КНР в ситуации с предприятием "Мотор Сич".

Ранее украинский депутат заявил, что Китай направил в Крым делегацию представителей для налаживания отношений с российскими партнерами. Пекин меняет свою позицию по полуострову в связи со скандалом вокруг "Мотор Сич", сказал Рабинович.