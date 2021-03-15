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11:06   15 Марта 2021
Политика

Китайские дипломаты призвали не политизировать деловые связи Пекина с Крымом

Китайские дипломаты призвали не политизировать деловые связи Пекина с Крымом

Министерство иностранных дел Китая выступило против политизации деловых связей между компаниями из Поднебесной и Крымом.

Такую позицию Пекин выразил после заявления депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича об "ответном ходе" КНР в ситуации с предприятием "Мотор Сич".

Ранее украинский депутат заявил, что Китай направил в Крым делегацию представителей для налаживания отношений с российскими партнерами. Пекин меняет свою позицию по полуострову в связи со скандалом вокруг "Мотор Сич", сказал Рабинович.

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#крым #китай #контакты

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