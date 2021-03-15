Самарские ученые описали участие "межзвездных фабрик" в зарождении жизни во Вселенной

Дрейфующие в космосе частицы при определенных условиях могут привести к образованию жизни. Ученые объяснили, как происходит этот процесс.

Дрейфующие в космосе частицы при определенных условиях могут привести к образованию жизни. Ученые объяснили, как происходит этот процесс.

Исследователи Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева изучили процесс возникновения в космосе органических молекул. Эти элементы являются одной из важнейших частей химической эволюции Вселенной. Результаты научной работы были опубликованы в издании Science Advances.

По словам ученых, ежегодно на Землю выпадает около трех миллионов тонн межзвездной пыли. Она содержит в себе сложную органику: углеводороды и его производные. Одно из таких веществ — полициклический ароматический углеводород (ПАУ) инден — может безбарьерно формироваться в космосе.

Собравшись на поверхности индена, небиологические молекулы начинают процесс химической "сборки" сложных биологических молекул. Затем они дрейфуют в космосе и в конечном счете могут попасть в условия, благоприятные для зарождения жизни. Благодаря этому вещества получили название "межзвездные зерна".

Ранее британские ученые обнаружили обломки метеорита, чей возраст составляет 4,5 миллиарда лет, сообщает телеканал "360". Исследование обломков поможет понять процессы, происходившие в космосе в древности.