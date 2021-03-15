В США намерены сделать акцент на дипломатии во внешней политике

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что во внешней политике Вашингтон при Байдене будет опираться на дипломатию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что во внешней политике Вашингтон при Байдене будет опираться на дипломатию.

Политики отметили, что США при администрации Джо Байдена будут руководствоваться сетью союзов по всему миру, но также и укреплять вооруженные силы, которые являются "ключевым источником" американского влияния. Соответствующие тезисы были отражены в совместной статье госсекретаря Соединенных Штатов и министра обороны в The Washington Post.

"Как сказал президент Байден, США будут проявлять лидерскую роль за счет дипломатии, поскольку это наиболее эффективный способ справиться с вызовами, которые перед нами сегодня стоят. В то же время мы будем поддерживать самые мощные вооруженные силы в мире, потому что это ключевой источник силы нашей страны и нашей коллективной силы", — утверждают американские чиновники.

Блинкен и Ллойд отметили, что будут усердно работать над возобновлением партнерских отношений с союзниками и удостоверятся в их пригодности для выполнении своих задач.